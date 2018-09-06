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ABD’de bankada silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’de, Cincinnati kentinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

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ABDde bankada silahlı saldırı: 4 ölü

ABD Ohio eyaletine bağlı Cincinnati’deki Fountain Meydanı'nda bir bankaya ait gökdelende silahlı bir saldırgan çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırının ardından açıklama yapan Polis Şefi Eliot Isaac, olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurbanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden Isaac, saldırganın intihar mı ettiğinin yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

Cincinnati Belediye Başkanı John Cranley yaptığı açıklamada, saldırganın masum insanları hedef aldığına işaret ederek, olayı "korkunç bir sahne" olarak niteledi.

Saldırıda, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralı sayısına dair net bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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