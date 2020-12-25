Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
ABD'de araç infilak etti: Yaralılar var
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Nashville kentinde cadde üzerinde park halindeki bir araç infilak etti. Patlama çevredeki araç ve binalarda hasara sebep oldu. Patlamada 3 kişi yaralandı.
ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.
Şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binalar zarar gördü.
Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştı.
İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.
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