ABD medyasına yansıyan haberlerde, okul yönetimlerinin öğrenciler arasında virüsün yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği, kampüslere sıkı kurallar getirilerek uymayanlara ağır cezalar verildiği kaydedildi.

Alabama Üniversitesinde, COVID-19 kurallarını ihlal eden 639 öğrenciye yaptırım uygulandığı bildirilirken, 33 öğrencinin de geçici olarak kampüsten uzaklaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, kampüs içinde maske kullanımı, katılım sayısı sınırlaması ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden program düzenleyen 3 öğrenci derneğinin de kapatıldığını duyurdu.

Haftada iki kez COVID-19 testi zorunluluğu

40 binden fazla öğrencisi bulunan İllinois Üniversitesinde de öğrencilerin kampüse girebilmeleri için haftada iki defa koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

Eyalet Üniversitesi de (SUNY), bir günde 31 öğrencinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine bütün kampüs faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.

New York Eyalet Üniversitesi kampüsleri 24 Ağustos'ta açılmıştı

New York Eyalet Üniversitesine bağlı 64 okul 24 Ağustos’ta yeni öğretim yılı için kampüslerini ve sınıflarını öğrencilere açmıştı.

Geçen hafta, 6 bin öğrencisi bulunan SUNY Oneonta kampüsü, dönem başından bu yana 500’den fazla öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine güz döneminde tekrar online eğitime dönme kararı almıştı.

New York Times’in derlediği bilgilere göre, ABD genelinde 1600’dan fazla kolej ve üniversitede şimdiye kadar en az 88 bin öğrenci COVID-19’a yakalandı, bunlardan en az 60'ı hayatını kaybetti.