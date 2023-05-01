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Dünya
TRT Haber 01.05.2023 05:11

ABD’de 5 kişiyi öldüren saldırganın yakalanmasına yardımcı olacaklara 80 bin dolar ödül verilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan aranıyor. Saldırganın yakalanması için 80 bin dolarlık ödül açıklandı.

ABD’de 5 kişiyi öldüren saldırganın yakalanmasına yardımcı olacaklara 80 bin dolar ödül verilecek
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 1'i çocuk 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan hala bulunamadı.

Önceki gün yaşanan silahlı saldırının şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.

Polis 200 kişilik arama ekibi oluşturdu. Şüphelinin bulunması için Cleveland kentinde arama çalışması yürütülüyor.

Francisco Oropesa olduğu tespit edilen saldırganın eşkali polis tarafından paylaşıldı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI da soruşturmaya destek veriyor.

Polis 38 yaşındaki saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

Saldırganın yakalanmasını sağlayacak bilgi için 80 bin dolarlık ödül açıklandı.

1'i çocuk 5 kişiyi öldürdü

Saldırgan Cleveland kentindeki olayda biri çocuk 5 kişiyi öldürmüştü.

Olay öncesinde Oropeza'nın evinin bahçesinde silahla atış yaptığı belirtildi.

Saldırganın kendisini uyaran komşularına ateş açtığı ifade edildi.
 

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