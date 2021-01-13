ABD'de başkanlık devir teslimine az bir süre kala, gerginliğin devam edeceğine yönelik beklentiler var. Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın iç yazışmaları, 50 eyalet ve Başkent Washington'da silahlı milis grupların yürüyüş yapacağına dair bilgiler içeriyor. TRT Haber, Washington sokaklarında güvenlik protokollerini adım adım inceledi.

ABD'de Kongre baskınının üzerinden 1 hafta geçti. İktidar değişimine ise günler kaldı. Başkanlık devir teslimi öncesi başkent Washington'da teyakkuza geçildi.

Acil durum ilan edildi

Başkent Washington'da bir kez daha tarihi günler yaşanıyor. Seçilmiş başkan Biden'ın yemin ederek görevi devralmasına 1 hafta kaldı. Kongre baskınında polisin yetersiz kaldığı gerekçesiyle güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı. Amerikan Kongresi'ni bu kez ulusal muhafız koruyacak. Başkent Washington DC'de 24 Ocak'a kadar acil durum ilan edildi.

Kongre ana binası ve senatörlerin ofislerinin bulunduğu ek binaların çevresine bariyer çekildi. Kongre'nin karşısındaki Yüksek Mahkeme'nin çevresine de yüksek bariyerler yerleştirilerek polis sayısı artırıldı.

Çevre eyaletlerden gelen 15 bin ulusal muhafız başkentte

Federal ve kamu binaları çevresinde güvenlik yükseltilirken, bazı caddeler şimdiden trafiğe kapatıldı. Çevre eyaletlerden gelen 15 bin ulusal muhafız ve takviye polis birlikleri, şehrin dört bir yanına dağıtıldı.