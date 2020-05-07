Venezuela'da, askeri darbe girişimine kalkışırken tutuklanan iki Amerikan askerine yönelik tartışma devam ederken Kara Kuvvetleri bu kişilerin ordudaki görevlerine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

Kara Kuvvetleri, "Army Times" gazetesine yaptığı açıklamada, ABD özel kuvvet gücü Yeşil Berelilere bağlı görev yapan eski Astsubay Kıdemli Çavuş Jordan Goudreau'nun, askerlerin başarısız darbe girişimine katılmasını sağladığını kaydetti.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Goudreau 2001 ile 2016 yılları arasında Kara Kuvvetlerinde sıhhiye ve topçu olarak görev yaptı.

Goudreau, 2006 ile 2010 yılları arasında iki kez Irak'ta, 2010 ile 2014 yılları arasında da iki kez Afganistan'da bulundu.

Diğer taraftan 43 yaşındaki Goudreau, kendi LinkedIn hesabında, 1990'larda üç yıl Kanada Silahlı Kuvvetlerinde çalıştığını belirtiyor.

Goudreau'nun Florida merkezli Silvercorp USA Inc. adında özel bir şirketi bulunuyor.

Kara Kuvvetleri, darbe girişimine katılan ve Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Airan Berry'nin de Kara Kuvvetlerinde eski Mühendis Astsubay Çavuş olarak görev yaptığını ve 2003 ile 2007 arasında üç kez Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Berry'nin iki Bronze Yıldız Üstün Hizmet Madalyası, Kosova Görev Madalyası'nın yanı sıra birçok özel kuvvet brövesi bulunuyor.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Luke Denman ise 2010 yılına kadar Muhabere Astsubayı olarak görev yaptı ve 2010 yılında bir kez Irak'ta bulundu.

Bir madalyası ve birçok brövesi bulunan Denman, Venezuela güvenlik güçlerinin sorgusunda Goudreau'nun kalkışmaya katılmasını sağladığını belirtmişti.

Maduro, Guaido ile ABD'liler arasında imzalandığı iddia ettiği belgeyi açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, "kendisini devirmek amacıyla" yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te internet üzerinden videokonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Maduro, pazar günü ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimiyle ilgili ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Goudreau ile muhalif lider Guaido arasında gizli bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Kameralar önünde söz konusu anlaşma belgesini gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

Silahlı eylem ve darbe girişi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Maduro'nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana ülkeye sızarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükselmiş oldu.