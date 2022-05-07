Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
[Fotoğraf: Reuters (arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdiği ifade edildi.
Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Zerdari ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Price, Bakan Blinken'ın "geniş tabanlı ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu yinelediğine dikkati çekti.
Blinken'ın ABD ve Pakistan'ın Afgan istikrarı ve terörle mücadele konusundaki taahhüdünün altını çizdiğini söyleyen Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca ticaret ve yatırım, iklim, enerji, sağlık ve eğitim konularında devam eden katılımı vurguladı. Bu yıl ABD-Pakistan ilişkilerinin 75. yıl dönümü ve iş birliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 07:33
- 06:50
- 06:10
- 05:10
- 04:40
Sıradaki Haber
İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı lüks bir yata el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz