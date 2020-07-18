Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD ve Çin'deki fabrikalarda şiddetli patlamalar
ABD'de bir çelik işleme tesisinde şiddetli patlama oldu, ardından yangın çıktı. Benzeri bir olay Çin’de meydana geldi. Petrokimya tesisindeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Her iki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
ABD’nin Şikago kentindeki bir çelik işleme tesisinde patlamanın ardından yangın çıktı.
Patlamaya tesisteki fırınlardan birinde oluşan arızanın yol açtığı tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin’in Jiangsu bölgesinde ise petrokimya tesisinde yangın çıktı.
Hızla yayılan yangına 38 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 kişilik ekip müdahale etti.
Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
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