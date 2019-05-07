ABD'de bir evin önüne düşen yıldırım paniğe yol açarken, Avustralya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, pencereden yağan yağmuru kaydettiği sırada, evinin önüne düşen yıldırımla büyük korku yaşadı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde de etkili olan kum fırtınası şehri kapladı, görüş mesafesi sıfıra indi.
Saatte 87 kilometre hıza ulaşan fırtınada göz gözü görmedi. Yaklaşık 1 saat süren şiddetli fırtınanın görüntüleri kameralara yansıdı.
Kaynak: TRT Haber