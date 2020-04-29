Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresinde 500 çalışan virüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her türlü ulaşım sektöründe güvenlikten sorumlu Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) havaalanlarında görevli 500 çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) görüldüğünü açıkladı.
TSA'dan yapılan açıklamada, TSA'nın 500 çalışanında COVID-19 testinin pozitif çıktığı, 208 işçinin iyileştiği ve 4 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
500 işçinin büyük çoğunluğunun New York eyaleti (NY) ve civarındaki havalimanlarındaki çalışanlar olduğu ifade edildi.
Virüs tespit edilen çalışanlarla temas eden yolcuların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerini takip etmeleri istendi.
Etiketler: koronavirüs abdSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:01
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