ABD'de Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisinde, Dış İlişkiler Komitesi tarafından, Başkan Joe Biden yönetiminin ABD askerlerinin Afganistan'dan tahliyesini nasıl ele aldığına ilişkin ilk oturum düzenlendi.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi McCaul, Taliban 2021'de Kabil'e girdiğinde, Biden yönetiminin görev ihlalleri nedeniyle yürek burkan sahnelere şahit olduklarını belirtti. McCaul, "Ağustos 2021'de Kabil'de gelişen kaosun ortasında, ABD Dışişleri Bakanlığı neredeyse işe yaramazdı." ifadesini kullandı.

ABD'nin, geride kalanlar ve tahliye edilen Afgan müttefikleriyle ilgili elinden geleni yapacağına dair sözünü tutmadığını söyleyen McCaul, ABD Dışişleri Bakanlığının bıraktığı boşluğu, eski askerlerce oluşturulan gönüllü kuruluşların doldurduğunu savundu.

McCaul, "Afganistan'da olan şey, federal hükûmetin her düzeyde sistemik bir çöküşü ve Biden yönetiminin hayret verici derecede bir liderlik başarısızlığıydı." ifadesini kullandı. Afganistan'da 1000'den fazla Amerikan vatandaşının kaldığını kaydeden McCaul, bunun yanı sıra ABD'nin kurtarma sözü verdiği yaklaşık 200 bin de Afgan müttefikin bulunduğunu söyledi.

Demokrat Gregory Meeks ise Biden'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi kararının doğru olduğu görüşünü savundu. Diğer taraftan, ABD ile işbirliği yapan Afganların tahliye ve yeniden yerleştirme süreçlerinin hatasız yürütülmediğini belirten Meeks bu süreçte yalnızca Beyaz Saray değil, Kongrenin üzerine de sorumluluk düştüğünü bildirdi.