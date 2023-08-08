ABD-Tayvan ticaret anlaşması Biden'ın imzasıyla yasalaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri kapsamındaki ilk uygulama anlaşması yasasını imzaladı.

Biden ise yazılı açıklamasında, söz konusu yasanın, Tayvan ile anayasal kaygılara yol açan bazı ek ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik gereklilikleri de içerdiğini kaydetti.

Anlaşmanın iki ülkenin ticari ortaklığını derinleştireceği belirtilmişti

ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi" müzakereleri çerçevesinde, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, iyi düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele ile küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi konularda anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşmayla ABD'li işletmelerin Tayvan'a ve Tayvanlı müşterilere daha fazla ürün sağlarken, özellikle küçük ile orta ölçekli işletmeler için her iki pazarda da yatırım ve ekonomik fırsatları kolaylaştırabilecek daha şeffaf, kolaylaştırılmış düzenleyici prosedürlerin oluşturulabileceği kaydedilmişti.

Anlaşmanın, işçiler ve işletmeler için inovasyonu ile kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla ticaret ortaklığını derinleştireceği, ABD ile Tayvan arasındaki ticareti geliştireceği ifade edilmişti.