ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi'nin Hartum’daki temaslarını tamamlayıp ülkesine dönmesinin ardından Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan halkının kabul edeceği, istikrar sağlanması, reformların uygulanması, özgür ve şaibesiz seçimlere hazırlık için sivillerin önderlik ettiği geçici bir hükümetin kurulmasını destekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’da taraflar arasında görüşmeler gerçekleştiren ABD’nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth’un, ülkesinin, halkın sivil hükümet talebinin yanında olduğunu, bu bağlamda Afrika Birliği ve Etiyopya’nın çabalarının teşvik edilmesi gerektiğini aktardığı belirtildi.

Booth’un ayrıca, Askerin Geçiş Konseyi’ne (AGK) sivillere yönelik saldırılarını durdurma ve barışçıl gösterilere izin verme çağrısı yaptığı, 3 Haziran’da göstericilerin güç kullanılarak dağıtıldığı olaylarla ilgili yürütülecek bağımsız soruşturma ve internet hizmetinin normale dönmesi konularındaki desteğini vurguladığı kaydedildi.

Etiyopya ve Afrika Birliği'nin ara buluculuk çabaları

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından ülkesinin büyükelçiliğinde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir ile Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat'ın muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

Kaynak:AA