ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarda Ukrayna-Rusya gerilimi yer aldı.

Savunma Bakanı Austin'in açıklamasından konu başlıkları şu şekilde:

-Rusya, kitabındaki oyunu oynuyor. Dezenformasyon. Buna, Ukraynaya saldırmak için bahane üretmek dahil.

-Çatışmanın kaçınılmaz olma durumu söz konusu değil. Ukraynaya güvenlik desteği sağlamaya bağlıyız. Ama bakanlık olarak diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz.

-ABD NATO müttefikleriyle omuz omuza durmaya devam edecek. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına gelecek.

-Mesele Putin'e güvenip güvenmemek değil, müttefiklerimizin bize güvenmesi.

-Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucu özellikle kentsel kesimlerde “felaket” olacak.

"Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'yı geri adım atmaya ve diplomasi yoluyla bir çözüm bulmaya şiddetle teşvik ediyoruz. Silahlı kuvvet her zaman son çare olmalıdır. " diyerek açıklamalarına şunları ekledi:

"ABD ve NATO askeri danışmanları Ukrayna’da, eğitim ve danışma sağlıyoruz. Muharip gücümüz orada yok. NATO üyelerine yaptığımız gibi Ukrayna'ya da askeri malzeme desteği vermeyi sürdüreceğiz."

[ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley | Fotoğraf: AFP]

"Rusya'nın askeri konuşlanması Soğuk Savaş'tan beri daha büyük ve kapsamlı."

"Rusya Federasyonu, şu anda, Ukrayna sınırı boyunca 100 binden fazla kara kuvveti, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, özel kuvvetler, siber, elektronik savaş, komuta ve kontrol, lojistik, mühendisler ve diğer yetenekleri bir araya getirdi." diyen Milley, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusyanın muharebe kabiliyeti 2014’ten bu yana gelişti. Rusya'nın askeri konuşlanması Soğuk Savaş döneminden bu yana her şeyden daha büyük ve kapsamlı."