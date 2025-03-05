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Dünya
AA 05.03.2025 20:49

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Çin ile herhangi bir savaşa "hazırlıklı" olduklarını söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli yetkililerin Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Çin ile herhangi bir savaşa "hazırlıklı" olduklarını söyledi
[Fotograf: AP]

Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e, Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama soruldu.

ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.

Hegseth, "Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız." ifadelerine yer verilmişti.

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