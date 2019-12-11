ABD Temsilciler Meclisi'nde "ABD'nin Suriye politikası" oturumu yapıldı.

Soruları cevaplayan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, terör örgütü PYD/YPG'ye onları korumak için söz vermediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Esper:

"Biz PYD/YPG ile terör örgütü DEAŞ’ı yenmek üzere anlaştık. Onlara özerk bir devlet kurmaları için yardım sözü vermedik. Onlarla Türkiye’ye karşı destek vermek için el sıkışmadık."

Esper, Suriye'de başka ortakları da olduğunu, onların kendilerine destek verdiğini ancak bununla ilgili ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

"Türkiye'nin Suriye’deki bir numaralı önceliği terör örgütü PKK’nın Türk insanına saldırıları. Bunun yanı sıra 3-4 milyon Suriyeli mülteci ile ilgili durumun sürdürülebilirliğinden de kaygı duyuyorlar."

Milley: Türkiye'nin önünde durup 28 ABD askerinin ölmesine izin veremezdim

Genelkurmay Başkanı Mark Milley de, Barış Pınarı Harekatı'nı uzun zamandır beklediklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de harita gösterdi ve bunu yapacağını söyledi. Sonra ben Genelkurmay Başkanı oldum ve Türk mevkidaşımı aradım. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. O da bunu yapacaklarını ve Amerikan askerlerinin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söyledi. Blöf yapıp yapmadıklarını görmek için 28 Amerikan Özel Kuvvetler askerinin öldürülmesine izin veremezdim."

Esper: En büyük kaygım Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkması

Savunma Bakanı Esper, en büyük kaygısının Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkması olduğunu söyledi.

Esper, Rusya'nın Mısır ve Suudi Arabistan'da artan nüfuzundan, Suriye'dekinden daha fazla kaygı duyduklarını da belirtti.

Esper, Türkiye'nin YPG tepkisini anlatırken oturum sona erdirildi

Esper, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PYD'den duyduğu rahatsızlığı anlatmaya başladığı sırada Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith oturuma son verdi.

Kaynak: TRT Haber