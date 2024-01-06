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Dünya
AA 06.01.2024 10:49

ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Bakan Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

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