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Dünya
AA 10.03.2025 06:39

ABD Sağlık Bakanlığı, DOGE'nin hassas bilgilere erişimine izin verdi

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS), Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) vatandaşların gelir bilgilerini içeren çocuk nafakası veri tabanına erişmesine izin verdiği belirtildi.

ABD Sağlık Bakanlığı, DOGE'nin hassas bilgilere erişimine izin verdi

HHS'ten ismini vermek istemeyen bir yetkili, konuya ilişkin Washington Post gazetesine açıklama yaptı.

Yetkili, çocuk nafakası bilgilerini içeren hükümet veri tabanını denetleyen Bakanlık bünyesindeki Çocuk ve Aileler İdaresinin (ACF), DOGE'nin "verimlilik girişimlerini" desteklediğini ifade etti.

DOGE'nin sisteme "sadece okuma erişimi" talep ettiğini belirten yetkili, bu erişim sağlanmadan önce gerekli tüm eğitimleri almak zorunda olduklarının altını çizdi.

Diğer yandan HHS'deki bazı yetkililer ise ACF sisteminde dolandırıcılığın önüne geçmek için mevcut korumaların yeterli olduğunu kaydetti.

Çocuk nafakası ödemelerinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan ve ACF tarafından denetlenen bu hükümet veri tabanı, neredeyse ülkedeki tüm çalışanların kişisel gelir verilerini içeriyor.

DOGE'nin hassas bilgilere erişim sağladığı iddiaları

DOGE'nin, ABD Gelir İdaresinin (IRS) hassas vergi mükellefi verilerine erişim sağlamaya çalıştığı iddia edilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamıştı.

ABD'de Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Hazine Bakanlığının, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu DOGE'ye "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" vermesine tepki göstermişti.

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