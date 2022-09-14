Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD: Rusya el altından dünya politikasını etkilemek için 300 milyon dolar harcadı
ABD'de yayımlanan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın 2014'ten bu yana dış politikayı yönlendirmek için 300 milyon dolardan fazla harcama yaptığı ileri sürüldü.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzasıyla yayımlanan raporda, Kremlin'in bazı yabancı hükümet yetkililerine ve Rusya'ya yakın siyasilere nüfuz etmeye çalıştığını aktardı.
Raporda hangi ülkelerin hedef alındığı belirtilmezken, söz konusu ülkelere bildirim yapıldığının altı çizildi.
Bu iş için Kremlin'in 2014'ten bu yana 300 milyon dolardan fazla harcadığına işaret edilen rapor, kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.
Son Haberler
- 00:44
- 00:42
- 00:27
- 23:52
- 00:17
Sıradaki Haber
NASA'nın Ay'a yolladığı uzay aracı güvenli modda sıkışıp kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz