Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzasıyla yayımlanan raporda, Kremlin'in bazı yabancı hükümet yetkililerine ve Rusya'ya yakın siyasilere nüfuz etmeye çalıştığını aktardı.

Raporda hangi ülkelerin hedef alındığı belirtilmezken, söz konusu ülkelere bildirim yapıldığının altı çizildi.

Bu iş için Kremlin'in 2014'ten bu yana 300 milyon dolardan fazla harcadığına işaret edilen rapor, kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.