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Dünya
İHA, TRT Haber 05.12.2023 14:30

ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama

ABD’nin Virginia eyaletinde polisin ihbar üzerine geldiği evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

ABD’de, Beyaz Saray’a 6 kilometre mesafede Arlington şehrinde bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu.

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde sarsıntı meydana gelirken, alev topuna dönen evin enkazı etrafa saçıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama öncesi evden 30-40 kez işaret fişeği atıldığına yönelik ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerine geldiği belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde şiddetli patlama
ABD'nin Virginia eyaletinde şiddetli patlama

Arlington ilçe polisi sözcüsü Ashley Savage, polisin arama emri çıkartmaya çalıştığı sırada evin içinden birkaç el de ateş edildiğini ve sonrasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı

Savage, patlama sırasında şüphelinin içeride olduğunu ifade ederek, "Şu anda evde yalnızca bir kişinin bulunduğunu biliyoruz" dedi.

Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardığı olayda, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Patlama nedeniyle bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtilirken, şüphelinin kimliği ve patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

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ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama
ABD polisinin arama yapmak istediği evde büyük patlama
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