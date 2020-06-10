Haber Giriş: Kaynak: Reuters
ABD polisi protestocuları uzaklaştırmak için şok bombası kullandı
ABD'nin Seattle kentinde ırkçılık karşıtı protesto için sokağa çıkan göstericilere polis müdahale etti. Seattle polisi kalabalığı dağıtmak için flash bang adı verilen şok bombası kullandı.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde halk, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar için yeniden sokağa indi.
Bir grup protestocuyu alandan uzaklaştırmaya çalışan polis, göstericilere karşı flash bang adı verilen şok bombası kullandı.
Şok bombası, atıldıktan sonra patladığı esnada ışık ve 170 desibelin üzerinde ses dalgası yayıyor.
Geçici görme ve işitme kaybına yol açabilen bomba öldürücü değil, ancak kişilerin sarsıntı geçirerek etkisiz hale getirilmesine neden oluyor.
Etiketler: şok bombası polis abdSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:56
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