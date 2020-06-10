ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde halk, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar için yeniden sokağa indi.

Bir grup protestocuyu alandan uzaklaştırmaya çalışan polis, göstericilere karşı flash bang adı verilen şok bombası kullandı.

Şok bombası, atıldıktan sonra patladığı esnada ışık ve 170 desibelin üzerinde ses dalgası yayıyor.

Geçici görme ve işitme kaybına yol açabilen bomba öldürücü değil, ancak kişilerin sarsıntı geçirerek etkisiz hale getirilmesine neden oluyor.