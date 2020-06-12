ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, Oklahoma eyaleti polisi, geçtiğimiz yıl polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen 42 yaşındaki Derrick Scott'ın görüntülerini yayınladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı önemlidir) protestocularının talebi üzerine yayınlanlanan görüntülerde, Derrick Scott'ın nefes alamıyorum dediği, polis memurunun ise "umrumda değil" diye cevap verdiği görülüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

NBC News'in ulaştığı, Scott'ın otopsi raporunda ölüm nedeni akciğer çökmesi olarak görülüyor ancak ölüm şekli 'belirsiz' olarak listeleniyor.

[Fotoğraf: Reuters]