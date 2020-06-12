Haber Giriş: Kaynak: Reuters
ABD polisi bir yıl önceki Floyd vakasının görüntülerini yayınladı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Oklahoma eyaleti polisi, geçtiğimiz yıl bir polis memuru tarafından boğazına bastırılarak öldürülen 42 yaşındaki Derrick Scott'ın görüntülerini yayınladı.
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, Oklahoma eyaleti polisi, geçtiğimiz yıl polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen 42 yaşındaki Derrick Scott'ın görüntülerini yayınladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı önemlidir) protestocularının talebi üzerine yayınlanlanan görüntülerde, Derrick Scott'ın nefes alamıyorum dediği, polis memurunun ise "umrumda değil" diye cevap verdiği görülüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
NBC News'in ulaştığı, Scott'ın otopsi raporunda ölüm nedeni akciğer çökmesi olarak görülüyor ancak ölüm şekli 'belirsiz' olarak listeleniyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: polis Derrick Scott abdSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:39
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