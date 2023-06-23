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Dünya
AA 23.06.2023 06:01

ABD nüfusunun yaş ortalaması hızla yükseliyor

ABD Nüfus Sayım Bürosu (Censuz Bureau) verilerine göre, ülke nüfusunun yaş ortalaması tarihteki en yüksek seviyeye çıktı.

ABD nüfusunun yaş ortalaması hızla yükseliyor

Nüfus Sayım Bürosunun yeni açıkladığı istatistikler, ABD'lilerin yaş ortalamasının 38'in üzerine çıktığını, bu rakamın 1980'de 30 olduğunu ortaya koydu.

Temmuz 2022'ye kadar olan dönemi kapsayan veriler, ABD nüfusunun giderek yaşlandığını ve ülkedekilerin daha az çocuk sahibi olduğunu gösterdi.

Verilere göre, yaş ortalaması en yüksek eyaletler Maine (44,8) ve New Hampshire (43,3), en düşük eyaletler ise ülkedeki en çok doğurganlık oranına sahip Utah (31,9) ve Texas (35,5) oldu.

Ülkedeki Asyalıların nüfusu 2021- 2022'de yüzde 2,4, Hispaniklerin yüzde 1,7, siyahilerin yüzde 0,9 ve beyazların yüzde 0,1 arttı. Kızılderili nüfusunda da yüzde 1,3 artış yaşandı.

Nüfusun giderek yaşlandığı ABD'de, doğum oranları Kovid-19 salgınıyla birlikte hızla düşerken, salgın döneminde, nüfus artışında etkili olan göçmen sayısında da azalma olmuştu.

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