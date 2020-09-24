ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile ilgili bir açıklama yaptı. Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD, Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır" dedi.

Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi. Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi" iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şubat ayında Belarus'u ziyaret etmiş ve Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, askeri ve ekonomik ilişkilerde yakın iş birliği taahhüdünde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise 2008'den bu yana boş kalan Minsk Büyükelçiliğine Julie Fisher'i atamıştı.