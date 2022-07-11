Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD jeti uçak gemisinden denize düştü
[Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Akdeniz’de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağı sert rüzgardan dolayı denize düştü.
ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, F/A-18 Super Hornet jeti 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtu".
Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.
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