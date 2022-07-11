ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, F/A-18 Super Hornet jeti 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtu".

Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı." bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.