Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dört bakan, Çin’e karşı "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.

Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.

Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.

Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çin'in istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABD'nin Japonya'yı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Tayvan'ın olası işgali

Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini artırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.

ABD'li bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.

Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.

Japon Bakan Çin’e yüklendi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.

Japon bakan, Çin’in kendileri için "benzersiz bir stratejik sınama" olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.

Tayvan’a yönelik yaklaşımlarının değişmediğini anlatan Yoşimasa, Çin’in adaya müdahalesine karşı olduklarını söyledi.

Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tartışmalı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.

Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti.