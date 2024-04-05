ABD, İsrail'e verdiği desteğe şart mı koşacak?

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının oluşturduğu insani kriz öyle bir boyuta geldi ki Washington’dan beklenmedik bir açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ABD’nin desteğinin bundan böyle İsrail’in Gazze’de insani krizi önlemede atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Biden ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü duyurdu.

Genel insani durum kabul edilemez

Biden, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İsrail'in sivillerin zararına, insani acılara ve yardım çalışanlarının güvenliğine yönelik bir dizi spesifik, somut ve ölçülebilir adım atması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Gazze politikasının, İsrail'in bu konuda atacağı adımlara göre belirleneceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da NATO toplantısı için gittiği Brüksel'de İsrail'i uyardı.

Biden yönetiminin Netanyahu'dan rahatsız olduğu biliniyordu.

Son açıklamalar Washington'un Netanyahu yönetimine tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.