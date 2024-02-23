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Dünya
AA 23.02.2024 11:28

ABD, İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine tepkilerin sert olacağını bildirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağını söyledi.

ABD, İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine tepkilerin sert olacağını bildirdi

Kirby, günlük basın brifinginde Reuters haber ajansının, İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, "İran'ın Rusya ile derinleşen askeri işbirliğinin" sadece Ukrayna'ya değil İran'ın bölgedeki komşularına ve uluslararası topluma da zarar vereceğini öne sürdü.

Konuyu yakından izlediklerini, söz konusu iddiayı teyit edemediklerini dile getiren Kirby, "İran'ın balistik füze tedarikine devam etmesi halinde uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağından emin olabilirsiniz." dedi.

Kirby, gerekli durumda konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyabileceklerine işaret ederek, "Avrupa'daki ve diğer yerlerdeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla daha ileri müdahale seçeneklerini koordine edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya ile İran arasındaki askeri ortaklığa karşı geçmişteki harekete geçme kabiliyetlerini hatırlatan Kirby, gelecekte de benzerini yapacaklarını vurguladı.

Kirby, Rusya'ya desteğine karşı İran'a ilave yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, "İran'ın Rusya'ya balistik füze satması halinde daha da ileri gitmeye hazırız." dedi.

Reuters'ın İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiğini öne sürmüştü.

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