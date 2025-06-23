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Dünya
AA 23.06.2025 06:23

ABD: İran'a, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak amacıyla saldırdık

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti.

ABD: İran'a, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak amacıyla saldırdık

Shea, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

ABD'nin BM Temsilcisi, "Dün akşam, ABD askeri saldırıları, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırmak ve dünyanın en önde gelen terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak amacıyla Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Shea, operasyonun bir amacının da "hızla artan küresel güvensizlik kaynağını ortadan kaldırmak" ve BM Şartı'na uyumlu olarak "İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmek" olduğunu söyledi.

"İran, onlarca yıldır Orta Doğu'da sefalet ve sayısız ölümden sorumlu oldu." diyen Shea, Tahran yönetimini, uzun süre nükleer silah programını "gizlemek ve son müzakerelerde iyi niyetli çabaları engellemekle" itham etti.

ABD'li diplomat, Başkan Donald Trump'ın, İran'ın ABD vatandaşlarına veya Amerikan üslerine doğrudan veya dolaylı düzenleyeceği bir saldırısına "yıkıcı bir misilleme" ile karşılık verileceğine yönelik sözlerini hatırlattı.

Shea, "İran rejimi nükleer silaha sahip olamaz." diye ekledi.

BMGK'nin, uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda temel misyonunu yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Shea, Konsey'in İran'ı, "nükleer silah arayışını sonlandırmaya, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef almayı bırakmaya ve İran halkının ve bölgedeki diğer tüm devletlerin refahı ve güvenliği için iyi niyetle barış müzakereleri yapmaya" çağırması gerektiğini kaydetti.

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