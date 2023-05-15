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Dünya
AA 15.05.2023 21:34

ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor

Beyaz Saray, Rusya ile İran arasında savunma işbirliklerinin arttığını öne sürerek "İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor" diyen Kirby, İran'ın Rusya'ya kamikaze insansız hava araçları (İHA) sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Kirby, İran'ın ağustostan bu yana, başta "Şahit" tipi olmak üzere Rusya'ya 400'den fazla İHA verdiğini belirterek Moskova'nın, bu İHA'ların çoğunu Ukrayna'nın kritik altyapılarını hedef almak için kullandığını ileri sürdü.

Koordinatör Kirby, İran, "Orta Doğu'da ABD personelini hedef almak için de kullanılan" bu ilave ve daha gelişmiş İHA'ları Moskova'ya satmaya devam ederse Rusya'nın bunları Ukrayna'ya saldırmak için kullanmaya devam edeceğini savundu.

Rusya'nın ise İran'a füzeler, elektronik ve hava savunma desteği verdiğini söyleyen Kirby, Tahran'ın Moskova'dan milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat desteği almak istediğini kaydetti.

Kirby, Rusya ve İran arasındaki ortaklığın, Ukrayna'nın yanı sıra Orta Doğu'nun da istikrarsızlaşmasına sebep olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek günlerde Rusya ile İran arasında artan askeri ticarete karışanlara yönelik adımlar atacaklarını aktaran Kirby, hükümetler ve kurumların da İran'ın İHA programının ortaya koyduğu riskleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli adımlar atacaklarını dile getirdi.

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