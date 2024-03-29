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Dünya
AA 29.03.2024 06:38

ABD iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp gömülmesinin soruşturulmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesinden "çok rahatsız" olduklarını belirterek, olayın soruşturulması gerektiğini belirtti.

ABD iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp gömülmesinin soruşturulmasını istedi
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Gazze'deki iki Filistinlinin öldürülerek gömülmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

Sözcü, açıklamasında, olaydan çok rahatsız olduklarını kaydederek, "Bu olayın düzgün bir şekilde soruşturulmasını ve eğer gerekiyorsa ilgili kişilerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İlk olarak Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamadıklarını ancak görüntüler üzerine İsrail tarafıyla hemen irtibata geçip olayla ilgili bilgi istediklerini kaydeden ABD'li sözcü, "Bununla beraber İsrail'in, mesnetli savaş hukuku ihlali iddialarını soruşturma ve uygun şekilde failleri sorumlu tutma yükümlülüğü bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeera kanalında önceki gün yayınlanan haberde İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü ve daha sonra buldozerlerle sürükleyerek kuma gömdüğü görüntüler yayınlanmıştı.

Söz konusu olayı "savaş suçu" olarak niteleyen birçok uzman, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği bu ve bunun gibi suçları BM'nin soruşturmasını talep etmişti.

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