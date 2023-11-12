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Dünya
AA 12.11.2023 19:59

ABD helikopteri Akdeniz'e düştü: 5 ölü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri helikopterindeki 5 personelin öldüğünü duyurdu.

ABD helikopteri Akdeniz'e düştü: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri helikopteri, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Helikopterdeki 5 askeri personelin tamamı öldü" ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri helikopteri ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat helikopter sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz" ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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