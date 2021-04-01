Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 73'ü Başkan Joe Biden'ın koronavirüs salgınını ele alış biçimini onayladığını söyledi.

Ankette, ayrıca katılımcıların yüzde 62'si Biden'ın sağlık hizmetleri çalışmasını desteklerken, yüzde 60'ı ekonomik politikalarını, yüzde 55’i de dış politika yaklaşımını onayladığını anlattı.

Göçmenlik politikasında sınıfta kaldı

Ülke genelinden seçilen 1166 yetişkin üzerinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, Biden, göçmenlik, sınır güvenliği ve silah kontrolü politikalarında ise sınıfta kaldı.

Katılımcıların sadece yüzde 42’si Biden hükümetini göçmenlik konusunda başarılı bulurken, sınır güvenliği konusunda ise yüzde 44’ü, silah kontrolü tartışmalarında da yüzde 45’i Biden'ın iyi iş çıkardığını söyledi.

Bütçe açığı konusunda da katılımcıların yüzde 48’i Biden’ı onayladı. Partililer bazında ise Demokratların yüzde 77’si hükümeti başarılı, Cumhuriyetçilerin yüzde 83’ü ise başarısız buldu.