Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan’dan çekildi ama süreç Washington’da hala tartışılıyor. Ülkede kurumlar arasında çelişkili açıklamalar yapılıyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.

Beyaz saray yalanladı

Milley, Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılması tavsiyesini Biden'a ilettiklerini ancak Biden yönetiminin bunu kabul etmediğini söyledi.

Miley'in açıklamasına yanıt, kısa süre sonra Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Jen Psaki, Milley'in iddiasını yalanladı.

ABD’de Afganistan çatlağı

Afganistan'da asker bırakılmasının "gerginliği tırmandıracağına dair" üst düzey yetkililerin oy birliğine vardığını vurguladı.

Psaki, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulundu.

Biden röportajda ülkede asker bırakılması konusunda kimsenin kendisine tavsiyede bulunmadığını söylemişti.