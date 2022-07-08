Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın, Bali'de düzenlenen G-20 Bakanlar Toplantısı marjında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile üçlü formatta bir araya geldiğini duyurdu.

Price, görüşmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın 29 Haziran'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile yaptığı üçlü görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Hint-Pasifik ve küresel bağlamda üçlü iş birliğini geliştirme çabaları ele alındı"

Bakanların, Hint-Pasifik ve küresel bağlamda üçlü iş birliğini geliştirme çabalarını ele aldığını belirten Price, toplantıda bölgesel barış, istikrar ve refahın artırılmasının konuşulduğunu belirtti.

Price, "Bakanlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortaya çıkardığı zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştılar. Görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan savaşı ve Ukrayna halkını desteklemeye yönelik küresel çabalar da ele alındı" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri de kınandı"

Bakanların ayrıca Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini de kınadığına işaret eden Price, "Üçlü güvenlik iş birliğinin nasıl genişletileceğini konuştular. Bakan (Blinken), ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve insan kaçırma vakalarının derhal çözülmesi konusundaki kararlılığını yineledi." değerlendirmesinde bulundu.

Price, Blinken ile Park'ın, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun öldürülmesi nedeniyle Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'ye taziyelerini ilettiğini aktardı.