Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 04:38

ABD gemilere yönelik saldırılara karşı "Deniz Görev Gücü" kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası “Deniz Görev Gücü” kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

ABD gemilere yönelik saldırılara karşı "Deniz Görev Gücü" kuruyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ryder, ABD’nin ortakları ve müttefikleriyle Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı bir Deniz Görev Gücü kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Husilerin uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırılarının uluslararası bir sorun olduğunun altını çizmek önemli.” dedi.

Söz konusu görev gücü konusunda bir çerçevenin oluşturulduğunu ve detayların daha sonra açıklanacağını söyleyen Ryder, bunun 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini aktardı.

Ryder, “Bölgedeki ortaklarımız ve müttefiklerimizle kesinlikle burada harekete geçmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

ABD güçleri, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarda 3 İHA'yı düşürdü
ABD güçleri, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarda 3 İHA'yı düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, önceki gün, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuş, gemilerden birinin insansız hava aracıyla (İHA) diğerinin deniz füzesi ile vurulduğunu aktarmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondaki konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini füze ve İHA ile hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER
ABD Gemi Pentagon
Sıradaki Haber
İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:28
Kabine bugün toplanacak
05:15
UNIFIL: Lübnan-İsrail sınırındaki şiddet eylemleri ciddi sonuçlara yol açabilir
04:53
İsrail güçleri Cenin'e baskın düzenledi
04:05
Kocaeli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
04:24
İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti
03:47
Japonya: Gazze'ye insani yardım yapılabilmesi çabalıyoruz
Meteoroloji'den 22 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 22 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ