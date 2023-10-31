ABD, Gazze'ye erişim için Refah Sınır Kapısı'nı açmaya "odaklandıklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, İsrail'in ağır saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye insani yardımların daha kolay ulaşması ve Gazze'deki Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına "yoğun şekilde odaklandıklarını" ifade etti.

"Son birkaç saatte Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılacağına dair bölgeden bazı haberler aldık." diyen Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katarlı mevkidaşını arayarak Hamas'ı bu konuda ikna etmesini istediğini hatırlattı.

Sözcü Miller, "Amerikan vatandaşlarının, ailelerinin ve diğer yabancı uyrukluların güvenli bir şekilde çıkışını sağlayacak her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim." dedi.

"Hamas, Gazze'yi yönetmeye devam edemez"

Miller, bir soru üzerine, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeyi istemediğini, bununla birlikte Hamas'ın da Gazze'de yönetimde kalamayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için birkaç şey net. Birincisi; İsrail, Gazze'yi işgal edemez. Gazze'yi işgal etmek istemediklerini söylediler ve doğal işgallerin olmasını beklemiyoruz. İkincisi; Hamas, Gazze'yi yönetmeye devam edemez. Bu da size bundan sonra ne olacağı sorusunu bırakıyor."

Sözcü, bu soruyu cevaplamak için "aktif şekilde meşgul olacaklarını ve bu konuda bölgedeki muhataplarıyla birlikte çalışacaklarını" kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.