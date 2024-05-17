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Dünya
AA 17.05.2024 23:20

ABD: Gazze'de mahsur kalan 17 ABD'li doktor bugün tahliye edildi

Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün bölgeden tahliye edildiğini, 3 Amerikalı doktorun ise halen hastanede bulunduğunu açıkladı.

ABD: Gazze'de mahsur kalan 17 ABD'li doktor bugün tahliye edildi
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki Avrupa Hastanesinde mahsur kalan ve Refah sınırı kapalı olduğu için bölgeden ayrılamayan doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı.

​​​​​​​Kirby, söz konusu hastanede bulunan ve hastalara acil yardımla ilgili görevleri sona erdiği için bölgeden ayrılmak isteyen 17 ABD vatandaşı doktorun bugün itibarıyla bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

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Toplam 20 Amerikalı doktorun olduğunu belirten Kirby, hastanede kalan diğer 3 doktorla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 20 doktorun, Avrupa Hastanesinde görev yaptıktan sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları ancak İsrail ordusu tarafından Refah sınır kapısının kapatılması dolayısıyla bölgeden ayrılamadıkları bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 56 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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