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Dünya
İHA 31.01.2024 09:36

ABD F-16'sı denize düştü: 1 yılda 3'üncü kaza

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu.

ABD F-16'sı denize düştü: 1 yılda 3'üncü kaza
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Kunsan Hava Üssü'nde konuşlu 8. Hava Filosu'na ait F-16 savaş uçağının Sarı Deniz üzerinde acil bir durum ile karşılaştığı ve yerel saatle 08.41'de düştüğü duyuruldu.

Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilotun Güney Kore ve ABD'nin ortak çalışmasıyla 09.30 sıralarında kurtarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Geçen aralık ayında ABD 8. Hava Filosu'na ait bir F-16, rutin eğitim sırasında Sarı Deniz'e düşmüştü. Mayıs ayında ise ABD 51. Hava Filosu'na ait bir F-16, Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü yakınlarına çakılmıştı. Her iki kazada da kendini uçaktan fırlatan pilotlar kazadan kurtulmayı başarmıştı.

Japonya'daki uçak kazasında 8 ABD askeri ölmüştü ABD Hava Kuvvetleri geçen kasım ayında ise Japonya'da yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti.

Osprey tipi bir askeri uçağın Yakushima Adası açıklarındaki sulara düştüğü, 8 mürettebatın tamamının öldüğü açıklanmıştı. Gelişmenin ardından ABD ordusu dünya genelindeki Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını geçici olarak askıya almıştı.

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