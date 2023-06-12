Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 11:14

ABD, eski Başkan Trump döneminde ayrıldığı UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor

ABD’nin, 2017 yılında eski Başkan Donald Trump döneminde ayrıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) yeniden katılmak istediği bildirildi.

ABD, eski Başkan Trump döneminde ayrıldığı UNESCO’ya yeniden katılmak istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington’ın UNESCO’ya yeniden katılma planını içeren talep mektubunu Dışişleri Bakanlığı Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Richard Verma'nın teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, böyle bir talebin UNESCO üyelerinin mutabakatını gerektireceği kaydedilerek, beklentilerinin UNESCO yönetiminin gelecek günlerde üyelik tekliflerini değerlendirmeye alması yönünde olduğu vurgulandı.

Daha önce Reagan döneminde çekilmişti

ABD, 1983’te eski Başkan Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan çekilmiş ancak eski ABD Başkanı George W. Bush, yönetime geldikten 2 yıl sonra 2002’de yeniden katılmıştı.

Eski Başkan Donald Trump ise 2017’de UNESCO’nun "İsrail karşıtı tutumu" ve kurumdaki "yapısal reform ihtiyacı"nı gerekçe göstererek tekrar ayrıldıklarını beyan etmişti.

Şu anda yönetimde bulunan Başkan Joe Biden ise göreve geldiğinde UNESCO’ya katılmak niyetinde olduklarını dile getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass, mart ayında yaptığı açıklamada, Washington’ın UNESCO’ya yeniden katılımının, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına büyük miktarlarda yatırım yapan Çin ile rekabetinde yardımcı bir unsur olacağına inandığını kaydetmişti.

ABD’nin UNESCO’ya teklifinin detayları henüz netleşmezken Washington’ın önceki aidatlarının gecikmesi nedeniyle organizasyona borçlu olduğu ve yeniden üyelik için ödeme yapmak amacıyla Biden yönetimince 150 milyon dolar ayrıldığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
UNESCO ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Fed'in, haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine "450 milyon dolarlık finansman" müjdesi
12:52
Papua Yeni Gine'de rehin alınan 17 öğrenci serbest bırakıldı
12:50
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
12:36
Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
12:43
TİSK Başkanı Akkol: 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı
FOTO FOKUS
Girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada
Girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ