ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortagus'un resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

Pleased to welcome Morgan Ortagus as our new @statedeptspox. Her experience as an intelligence analyst & public affairs officer in foreign policy & national security will benefit America. She'll lead our fight to communicate & defend US foreign policy. Welcome to our team Morgan. pic.twitter.com/kSqTdPFNzv