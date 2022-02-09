ABD'nin yanı sıra Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan bakanların katılacağı dörtlü ittifak toplantısı, ABD ile Rusya arasında tırmanan Ukrayna gerilimiyle Rusya ve Çin'in artan yakınlaşmasının ardından geldi.

ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden sorumlu diplomatı Daniel Kritenbrink'in toplantı ve bölgeye yapılan ziyaretlere ilişkin açıklamasına göre, Blinken, Hint-Pasifik uluslarının demokrasi ve demokratik değerlerle uyum içinde olmalarının önemini vurgulayacak.

Kritenbrink, Blinken'in ayrıca Çin ve Rusya'nın Olimpiyatlar'ın açılışındaki mesajları ve "otoriter" iki ülkenin yakınlaşmasının tehlikelerini de değerlendireceğine işaret etti.

Öte yandan, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Quad ittifakının bakan seviyesindeki 4'üncü toplantısının Pekin yönetimine bölge güvenliğinin ABD için hala önemli olduğu mesajını gönderdiği değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Avustralya'nın ardından Fiji'yi de ziyaret ederek Hawaii'de Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla Kuzey Kore'ye dair meseleleri ele alacak.