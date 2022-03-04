Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de
[Fotoğraf: AP (arşiv)]
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara’da görüşecek.
Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Sherman ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.
Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası konular ele alınacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.
Etiketler: ABD Türkiye- ABD İlişkileri
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