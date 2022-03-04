Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Sherman ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası konular ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.