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Dünya
AA 21.12.2024 11:51

ABD, depremin yaşandığı Vanuatu'ya seyahat uyarısının seviyesini yükseltti

ABD, 17 Aralık'ta 7,3 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Pasifik ülkesi Vanuatu'ya seyahat uyarısını üçüncü seviyeye çıkardı.

ABD, depremin yaşandığı Vanuatu'ya seyahat uyarısının seviyesini yükseltti
[Fotograf: AFP]

ABD Dışişleri Bakanlığından, Vanuatu'ya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pasifik ülkesinde 17 Aralık'ta yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından, bu ülkeye seyahat uyarısının üçüncü seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Depremin ardından Vanuatu'da altyapının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, "ABD vatandaşları, Vanuatu'ya seyahat etmeyi tekrar gözden geçirmelidir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de seyahat uyarıları 4 seviyeye ayrılırken, dördüncü seviye seyahat edilmemesi gerektiği anlamına geliyor.

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