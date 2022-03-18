Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD de kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor
Sürekli yaz saati uygulamasıyla 8 milyar 300 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı. 6 yılda sağlanan kazanç, 9 milyar lirayı aştı. Türkiye bu uygulamayla dünyaya da örnek oldu. ABD de kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor.
Türkiye 6 yıl önce geçti. Hafta başında ABD'de de kabul edildi.
Avrupa Birliği üyesi birçok ülke de yaz saatine geçmeyi tartışıyor.
Kalıcı yaz saat uygulaması 2016'da başladı. 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandı ve 9,2 milyar lira kazanç elde edildi.
Kalıcı yaz saati uygulamasaıyla mesai saatlerinde gün ışığığından daha çok faydalanıldı.
Sabah saatlerinde elektrik üretimi çok düşük bir miktar artarken, akşam saatlerinde elektrik üretimi azaldı.
Etiketler: ABD
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