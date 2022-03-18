Türkiye 6 yıl önce geçti. Hafta başında ABD'de de kabul edildi.

Avrupa Birliği üyesi birçok ülke de yaz saatine geçmeyi tartışıyor.

Kalıcı yaz saat uygulaması 2016'da başladı. 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandı ve 9,2 milyar lira kazanç elde edildi.

Kalıcı yaz saati uygulamasaıyla mesai saatlerinde gün ışığığından daha çok faydalanıldı.

Sabah saatlerinde elektrik üretimi çok düşük bir miktar artarken, akşam saatlerinde elektrik üretimi azaldı.



