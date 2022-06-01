ABD Ticaret Bakanlığı, ABD menşei ürün ve teknolojileri ithal etmesi kısıtlanan Çinli şirketlerin, yaptırımları ihlal edip etmediğini tespit etmek için inceleme yürütüyor.

Raimondo, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Çin'deki kötü oyuncularla ilgili bilgi edinmeye çalıştığını ve bu şirketleri kara listeye ekleyeceğini belirterek, "Çok sayıda inceleme yürütüyoruz. Yaptırımları yakında gevşeteceğimizi öngörmüyorum. Yaptırımlardan kaçmak için yeni şirketler kuruyorlar. Şu an çok agresif ve dikkatli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ticaret bakanı, ihracat kısıtlamalarını ABD ile beraber hareket eden ülkelerin ticaret politikalarına da dahil etmek için müttefik devletlerle görüşmek istediğini de belirtti.

Trump döneminden beri sürüyor

Bir önceki ABD başkanı Donald Trump döneminde kara liste uygulamasını yaygın biçimde kullanmış, Huawei dahil onlarca Çinli şirketin ABD ürünlerini alması yasaklanmıştı.

Trump döneminde başlatılan politikayı sürdüren Biden yönetimi ise, Kasım ayında milli güvenlik ve dışişleri politikalarıyla ilgili endişelerinden ötürü bir düzine şirketi listeye eklemiş, listedeki bazı şirketlerin Çin ordusunun kuantum bilgisayarı teknolojisi geliştirmesine yardım ettiğini belirtmişti.

ABD Aralık ayında Çin askeri tıp akademisi ve kuruma bağlı 11 araştırma enstitüsünü de listeye ekledi.