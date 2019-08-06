İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliği ve nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğine önem verdiğini belirten Ruhani, "Her gün onlarca gemi serbestçe boğazdan geçiş yapıyor ve İran güçleri de denizcilik kurallarına göre boğazdaki denetimlerini sürdürüyor" dedi.

ABD'nin Körfez çevresindeki eylemlerini "provokatif" olarak niteleyen Ruhani, "Ne yazık ki İran ve Fransa'nın tansiyonu düşürmek ve istikrar sağlamak için uygun şartlar oluşturma çabalarına karşın bölgede ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bankacılık ve petrolde iş birliği hakkımızdır"

Nükleer anlaşmanın korunması için anlaşmanın taraflarıyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltma adımlarının ise kendi çıkarını korumak ve nükleer anlaşmanın istikrarlı bir şekilde uygulanması için atıldığını vurguladı.

İran'ın anlaşmadaki kazanımlarının korunması gerektiğini belirten Ruhani, "Diğer ülkelerle bankacılık ve petrol konusundaki iş birliği, İran'ın nükleer anlaşmadaki en temel hakkıdır" dedi.

Ruhani, İran ve Avrupa arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgesel ve küresel düzeyde olumlu etkileri olacağına dikkati çekerek, "Fransa, Avrupa Birliği'nde İran'ın kadim bir ortağı olarak bu doğrultuda yapıcı bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmada tarafların kabul edeceği ve İran'ın çıkarlarının temin edileceği bir sonuca ulaşmak Paris için önemlidir" ifadesini kullandı.

Ruhani ile Macron, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili temaslarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA