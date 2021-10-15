Fox News, ABD Sınır Devriyesi kurumundan sızan bir belgeye dayanarak, 6 ayda Meksika sınırından gelen en az 160 bin düzensiz göçmenin çok az bir denetimle veya denetimsiz serbest bırakıldığını iddia etti.

Bu rakama, ağustostan bu yana ABD'de çalışma izni alabilmesinin önünü açmak için şartlı tahliye edilen 30 binden fazla göçmenin dahil olduğu belirtildi.

Sayı bilinenden çok daha fazla olabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Sınır Devriyesi Şefi Rodney Scott, Fox News'e yaptığı açıklamada, hükümetin, şartlı tahliye yetkisini kötüye kullandığına inandığını söyledi.

Scott, "Yasa ve yönetmeliklere göre şartlı tahliye, ancak vaka bazında ve yalnızca önemli insani nedenlerle veya önemli kamu yararı için verilir. Bunların hiçbiri mevcut durum için geçerli görünmüyor. Bir saha şefi olarak, bir yılda 5 veya 10'dan fazla şartlı tahliyeyi onayladığımı sanmıyorum." dedi.

Ele geçirilen belgelerde ayrıca, ABD hükümetinin 6 Ağustos'tan bu yana kendi takdiriyle ek olarak 40 bin düzensiz göçmeni serbest bıraktığının tespit edildiği ve bu sayının bilinenden çok daha fazla olabileceği öngörüsüne yer verildi.