Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanını tehdit eden bir kişi gözaltında
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gözaltına alındı. Scott Merryman, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak.
ABD'de Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin mahkeme dosyasında, "Tanrı'nın kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği ifade edildi.
Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı ifade edildi.
Yarın hakim karşısına çıkacak
Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı açıklandı.
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