Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore'ye yaptırımların azaltılması konusunda anlaşmaya varmalarından 8 ay sonra yeniden bir araya geldi.

Liderler, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir otelde ülke bayraklarının önünde el sıkıştı. 20 dakikalık birebir sohbetin ardından akşam yemeği planlamaları yapıldı.

Trump: Tüm dünyanın gözü üzerimizde

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında "Böyle bir ülkede bulunmak, bir araya gelmek çok güzel. İlk görüşmemiz çok güzeldi. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Ancak umarız bu zirve ilkinden çok daha başarılı olacak." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakması durumunda ciddi bir ekonomik potansiyeli olacağını söyleyen Trump, "Kore savaşının bitmesi ilan edilecek mi?" sorusuna ise "Göreceğiz" cevabını verdi.

Kim görüşmelerden umutlu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, Vietnam’daki zirvenin yapılmasının önündeki engellerin üstesinden geldiklerini ve bu görüşmelerin başarılı olacağını umduğunu söyledi.

İki liderin katılacağı akşam yemeğinde Trump'a Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Mick Mulvaney eşlik edecek. Kim'e ise üst düzey elçi Kim Yong Chol ve Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho katılacak.

Kaynak: Reuters